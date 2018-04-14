Пентагон опроверг информацию о перехваченных ракетах в Сирии

Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что у крылатых ракет «Томагавк» не «было проблем» в Сирии. передает РИА «Новости».

«У [крылатых ракет] «Томагавк» не было проблем», — сказал Маккензи, отвечая на вопрос о перехватах ракет или возможных технических проблемах с ними.

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Начальник Главного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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