В Пентагоне рассказали о ситуации с химическими веществами после атаки в Сирии

Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что на атакованных объектах в Сирии хранилось некоторое количество нервно-паралитических отравляющих веществ, их утечки удалось избежать, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что на атакованных объектах было некоторое количество химических и нервно-паралитических веществ. Но мы уверены, что в результате нашего удара в том виде, как он был нанесен, мы смогли минимизировать это [риск утечки]», — сказал Маккензи.

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Ранее в Пентагоне заявили о поражении всех намеченных целей во время атаки в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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