Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами

Руководство Израиля приняло решение закрыть часть воздушного пространства над Голанскими высотами после удара США и союзников, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что речь идет о части территории Голанских высот, расположенной к востоку от реки Иордан. Авиакомпаниям было запрещено осуществлять полеты на высоте более 1,5 тысяч километров над этой зоной.

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По данным издания, запрет для этой части воздушного пространства будет действовать до конца апреля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал государственным министрам воздержаться от комментариев относительно удара США и союзников по Сирии.

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