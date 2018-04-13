Американский эсминец прибыл в Средиземное море

Эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группу кораблей США в Средиземном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение командования 6-го флота ВМС Соединенных Штатов.

«Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» «Уинстон Черчилль» вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США», — сообщили военные США.

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Согласно данным из открытых источников, на борту корабля может находиться до 90 крылатых ракет «Томагавк».

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.