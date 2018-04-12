Мэттис: США не рекомендуют Турции покупать российские С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты не рекомендуют Турции приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть две страны-члена НАТО, которые обеспечивают противоракетную оборону Турции системами противоракетной обороны, одобренными НАТО. Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — сказал Мэттис.

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По его словам, США не поддерживают покупку Турцией российских ЗРК и ведут об этом переговоры с правительством страны.

Мэттис также добавил, что, в частности, США ведут переговоры с Турцией «о возможности предоставления им опции покупки военного оборудования, которое бы позволило им получить совместимые с (стандартами) НАТО системы».

Ранее сообщалось, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкой стороне намечены на июль 2019 года.