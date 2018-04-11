Захарова ответила на предложение Трампа прекратить гонку вооружений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение президента США Дональда Трамп прекратить гонку вооружений между государствами. Об этом она написала в фейсбуке.

«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», — отметила Захарова.

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Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

После этого американский президент призвал Россию покончить с гонкой вооружений и заявил, что Россия нуждается в помощи США.