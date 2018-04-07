Российский генерал рассказал американским СМИ об итоге возможной войны между Россией и США

Экс-глава международно-договорного управления российского Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в интервью американскому журналу The National Interest рассказал, к чему может привести конфликт между Россией и США.

По его словам, нынешняя ситуация в русско-американских отношениях хуже, чем холодная война.

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«Я всегда говорю, что сейчас еще хуже! Во времена холодной войны все было понятно: идеологическая конфронтация, но были определенные истины, была черта, за которую нельзя переходить, никаких угроз, никаких санкций», — заявил Бужинский.

Он добавил, что конфронтация между сторонами закончится применением ядерного оружия, а также подчеркнул, что заявления России об ответном ударе по американским ракетам и их носителям – это не шутка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ.