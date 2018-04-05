Столтенберг пообещал укрепление НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет меры по усилению своих возможностей сдерживания и обороны. Об этом он сказал в ходе визита в Канаду, передает РИА «Новости».

«За последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировала решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны», — сказал Столтенберг.

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Генсек альянса добавил, что такие шаги также необходимы для обеспечения стабильности, борьбы с терроризмом за пределами границ НАТО.

Саммит альянса будет проходить 11-12 июля.

Ранее СМИ узнали, что НАТО планируют создание в Польше новых компонентов ПВО и ПРО. Сообщалось, что альянс хочет создать в стране систему связи для обмена разведывательными данными.