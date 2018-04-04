В Мексике попросили объяснить присутствие армии США на границе

Глава министерства иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что направил в США официальный запрос на разъяснение слов президента Штатов Дональда Трампа о мобилизации армии на границе между странами. Об этом политик написал в твиттере.

«Мексика через официальные каналы попросила США разъяснить заявление Трампа об использовании армии на границе. На основании этого разъяснения правительство Мексики определит позицию страны, которая будет основана на защите суверенитета и национальных интересов», — написал Видегарай.

Реклама

В другом твите он отметил, что мексиканская миграционная политика зависит от законов страны, а не внешнего давления.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой.