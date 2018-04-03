Страны Балтии попросят у Трампа больше войск и техники для сдерживания России

Лидеры прибалтийских стран во время визита в США попросят американского президента Дональда Трампа «направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России». Об этом сообщает интернет-ресурс EurActiv.

По данным официальных источников, лидеры Литвы, Эстонии и Латвии попросят Трампа во время встречи 3 апреля предоставить больше техники ПВО для сдерживания российской стороны. Речь идет в том числе и о зенитных ракетах дальнего радиуса действия Patriot.

Реклама

Кроме того, высокопоставленный чиновник из Литвы рассказал, что страны Балтии также хотят стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО.

Ранее министр обороны Британии вновь предупредил о «российской угрозе».