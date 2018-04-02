Путин, Эрдоган и Роухани «сверят часы» по Сирии

Президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани на встрече в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«Президенты сверят часы по вопросам выполнения недавней резолюции СБ ООН от 24 февраля, резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на всей территории страны и которая направлена на улучшение гуманитарной ситуации в республике», — сказал он.

Ушаков также добавил, что стороны «обсудят конкретный вклад России, Ирана и Турции» на этом гуманитарном направлении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля.