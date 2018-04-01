В ОПК приняли решение о контракте на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» будет подписан в апреле этого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали», — сказал источник.

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В данный момент в ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — единственный тяжелый авианесущий крейсер, его ввели в эксплуатацию в 1991 году.

В 2017 году сообщалось, что Минобороны решило сэкономить на ремонте «Адмирала Кузнецова».