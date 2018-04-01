Источник: СБ ООН не принял проект заявления по ситуации в секторе Газа

Предложенный Кувейтом проект заявления Собеза ООН по ситуации в секторе Газа не был принят, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Члены СБ ООН призывают к проведению независимого и прозрачного расследования инцидентов и продолжают призывать к соблюдению международных законов о правах человека, включая защиту гражданского населения», — говорится в черновике заявления.

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Как отмечается, СБ также призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

По данным агентства, черновик заканчивается тем, что Совбез хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил созвать экстренное заседание Совбеза в связи с ситуацией в секторе Газа.