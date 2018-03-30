Трамп: США могут уйти из Сирии «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает CNN.

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы вернемся в свою страну, в которой хотим быть», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что ИГ потеряет 100% занятой ею территории.

Ранее Трамп заявил, что Россия поможет США справиться с «Исламским государством».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.