Бондарев рассказал, как летают над Балтикой военные самолеты

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что все российские военные самолеты всегда осуществляют полеты над Балтикой с включенными транспондерами, передает РИА «Новости».

«Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря», — сказал он.

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По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся.

«Самолеты стран НАТО транспондеры не включают», — заявил Бондарев.

Ранее Бондарев назвал беспочвенными опасения Трампа из-за нового российского оружия.