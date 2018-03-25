МИД России обеспокоен переброской боевиков в Афганистане

Россия обеспокоена использованием в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков, которые перевозят боевиков и вооружение. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подтвердили настрой «на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».

Ранее в МИД России рассказали об истинных целях США в Афганистане.