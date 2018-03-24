В Минобороны рассказали об особенностях войны в будущем

Начальник Генштаба ВС — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что главными особенностями вооруженных конфликтов в будущем станет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — сказал Герасимов.

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По его словам, также «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации».

Ранее сообщалось, что США рассматривают космос как площадку для ведения военных действий.