МИД сообщил об отправке российских военных в ЦАР

Россия отправила в Центральноафриканскую Республику своих военных в качестве помощи. Об этом сообщили в российском МИДе.

Отмечается, что о предоставлении помощи попросил президент ЦАР. С согласия Комитета СБ ООН в начале февраля Россия направила в страну партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

Реклама

«С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР», — отмечается в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что помощь ЦАР оказывается в соответствии с санкциями СБ ООН в отношении этой страны.