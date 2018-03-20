Источник: принято решение о вооружении российской армии БМПТ «Терминатор-2»

Российская армия возьмет на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ОПК.

«Принципиальное решение о принятии на вооружение «Терминаторов» принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — сказал источник.

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В настоящий момент официальных комментариев Минобороны и «Уралвагонзавода», разработчика БМПТ, не поступало.

Ранее сообщалось, что в Сирии испытали БМПТ «Терминатор».