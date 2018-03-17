Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества

Ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал о противоядии от вещества в интервью русской службе «Би-би-си».

«Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — сказал Мирзаянов.

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По его словам, Скрипалю и его дочери «скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли», однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.