Лукашевич: никакие исследования по «Новичку» в России не проводили

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в России не проводились какие-либо научно-исследовательские работы под названием «Новичок». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если в Лондоне так уверены, что это газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа Вил Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве. Между тем в России никакие научно-исследовательские работы под условным названием «Новичок» не проводились», — сказал Лукашевич.

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Он также отметил, что рядом с Солсбери, где произошел инцидент, расположена британская правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, ФРГ, Британии и США потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок».