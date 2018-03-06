В Минобороны уточнили число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

В Министерстве обороны сообщили, что на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии находились 39 человек, передает РИА «Новости».

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа», — сообщили в министерстве.

Реклама

В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после крушения Ан-26 в Сирии.