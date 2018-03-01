Шойгу: истребители Су-57 действительно были в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил сообщения о том, что российские истребители Су-57 были размещены в Сирии, передает РИА «Новости».

«Для меня удивительно, что так заметили, что эти самолеты были в Сирии. Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета», — сказал Шойгу.

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Вместе с этим, он подчеркнул, что не знает, откуда были сделаны фотографии самолетов.

«Фотографии, которые были опубликованы — не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время. Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — сказал он.

Ранее сообщалось, что израильский спутник сфотографировал Су-57 на авиабазе России в Сирии.