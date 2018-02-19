Лавров назвал расширение НАТО нарушением «джентльменской» договоренности

Глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО ошибкой и нарушением договоренностей, передает РИА «Новости».

«Расширение НАТО — это ошибка и одновременно нарушение той самой «джентльменской» договоренности, о которой я уже упомянул и которая сейчас получила полное подтверждение в официальных архивных документах, рассекреченных в США. Об этом все знали давно, просто после публикации этих архивных документов лишний раз убедились, как все было на самом деле», — сказал Лавров.

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По его словам, ничто из того, что сейчас делается в НАТО, ничью безопасность не повышает, включая безопасность балканских государств.

«Ничто из того, что сейчас происходит, не является шагом к повышению способности НАТО реагировать на реальные, а не на вымышленные угрозы. Я не вижу, как эти три волны расширения сделали НАТО более дееспособной, например, в пресечении террористической и наркотической угроз, в том числе тех, которые проистекают с Балкан, где после абсолютно необоснованного, нелегитимного, одностороннего объявления независимости Косово была создана территория, которая являет собой пример коррупции, того, что называют «черной дырой», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы нет самоцели создавать военные базы за рубежом.