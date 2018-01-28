В Африне сообщили о 89 жертвах военной операции Турции

По словам руководителя департамента здравоохранения сирийской провинции Африн Анджела Ришо, с момента начала военной операции Турции из-за бомбардировок авиации погибли 89 человек, передает курдское агентство Firat.

Также сообщается о 198 пострадавших в результате действий турецких вооруженных сил.

Реклама

Ришо обратилась к международным организациям с просьбой оказать помощь местным больницам, предоставив необходимые средства для оказания помощи тяжело раненным.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности дойти до Идлиба в Сирии.