Генштаб Турции сообщил о гибели военного в ходе операции в Африне

Танки турецкой армии на сирийско-турецкой границе, 21 января 2018 года Reuters

Генштаб Турции сообщил о гибели одного военного на границе с Сирией в турецкой провинции Килис, сообщает NTV.

Турция 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

Ранее Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность в ходе операции в Африне.