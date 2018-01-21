Эрдоган: курдам не стоит надеяться на помощь США в победе над Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска уничтожат поддерживаемые США курдские отряды народной самообороны в Сирии (YPG), которые не могут рассчитывать на американскую помощь, чтобы победить Турцию. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед конгрессом правящей «Партии справедливости и развития» в городе Бурса, Эрдоган также обвинил некоторых союзников Турции в 2 тыс. самолетных и 5 тыс. автомобильных поставках оружия курдам, вероятно, имея в виду США.

Ранее Эрдоган рассказал, сколько времени займет операция в Сирии.