Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма, передает «Интерфакс».

Уточняется, что самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

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5 января самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.

Также разведывательный самолет ВВС США RC-135W 7 декабря осуществил полет у границ Калининградской области.