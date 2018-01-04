В Южной Корее не увидели признаков подготовки нового пуска ракеты КНДР

Южнокорейские военные не увидели признаков подготовки нового пуска ракеты со стороны КНДР, сообщает «Ренхап».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что КНДР может в ближайшее время провести новое ракетное испытание.

В Южной Корее не исключили при этом возможности «ракетных провокаций в любое время» со стороны КНДР.

Представитель объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи добавил, что южнокорейские военные совместно с США следят за ситуацией.