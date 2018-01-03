Минобороны сообщило о создании нового опытного автомобиля для ВДВ

Новый опытный защищенный автомобиль на базе броневика «Тайфун» создан для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что в последние годы командование ВДВ вместе с предприятиями промышленности проводят совместную работу по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси.

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По словам начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николая Анохина, «в настоящее время развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки».

«В рамках опытно-конструкторской работы «Тайфун-ВДВ» создан опытный защищенный автомобиль. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах», — заявили в Минобороны.

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