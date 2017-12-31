Израиль нанес новый удар по позициям ХАМАС в Газе

ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на пятничный ракетный обстрел, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа», – сообщается в заявлении армии.

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В пресс-службе добавили, что пятничный обстрел в очередной раз «доказывает, что Иран стремится раскачать обстановку» в регионе.

Ответственность за обстрел и его последствия армия Израиля возложила на группировку ХАМАС.

Ранее Самолет израильских ВВС нанес авиаудар по тренировочному лагерю движения ХАМАС.