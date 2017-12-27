Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил его вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в МИДе допустили возможность возвращения российских офицеров в Донбасс.