Турция купила у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что власти Турции приобрели у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

По его словам, сумма сделки составила $2,5 млрд.

«Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», — рассказал Чемезов.

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Он отметил, что первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения вопроса о поставках Турции С-400.