В России заработал «зеленый коридор» для талантливых иностранцев

На портале «Время жить в России» заработал единый цифровой сервис для подачи заявок от граждан иностранных государств, которые хотят переехать в РФ по указу о поддержке переселения иностранцев, представляющих интерес для страны. Кураторами программы являются Агентство стратегических инициатив и МВД России, сообщили в пресс-службе АСИ.

Соответствующий сервис был запущен 15 апреля.

«Теперь высококлассные специалисты из других стран — ученые, спортсмены, деятели культуры, предприниматели — могут подать документы на организацию упрощенного переезда на сайте «Время жить в России», — говорится в сообщении.

Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, сервис открывает «зеленый коридор» для талантливых иностранцев, готовых внести вклад в развитие экономики, науки и культуры РФ. По ее словам, необходимо обеспечить кандидату «легкий и понятный путь подачи документов, прозрачную процедуру оценки его компетенций и в случае одобрения заявки — комплексную систему сопровождения уже в России».

В пресс-службе уточнили, что сервис работает как единое окно — рассматривает заявки, проверяет, соответствует ли иностранный гражданин критериям программы, а также сопровождает его при переезде. Главные критерии — «наличие востребованных компетенций» и «уважение к традиционным российским ценностям», отметили в АСИ.

23 марта сообщалось, что в 2025 году значительно сократилось количество иностранцев, получивших российское гражданство.

2 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Согласно документу, с 15 апреля 2026 года иностранцы могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере или учебе. Также это могут сделать иностранные граждане, которые внесли вклад в развитие общества, экономики и обеспечение обороноспособности России.

