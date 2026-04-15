Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В России заработал «зеленый коридор» для талантливых иностранцев

Shutterstock

На портале «Время жить в России» заработал единый цифровой сервис для подачи заявок от граждан иностранных государств, которые хотят переехать в РФ по указу о поддержке переселения иностранцев, представляющих интерес для страны. Кураторами программы являются Агентство стратегических инициатив и МВД России, сообщили в пресс-службе АСИ.

Соответствующий сервис был запущен 15 апреля.

«Теперь высококлассные специалисты из других стран — ученые, спортсмены, деятели культуры, предприниматели — могут подать документы на организацию упрощенного переезда на сайте «Время жить в России», — говорится в сообщении.

Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, сервис открывает «зеленый коридор» для талантливых иностранцев, готовых внести вклад в развитие экономики, науки и культуры РФ. По ее словам, необходимо обеспечить кандидату «легкий и понятный путь подачи документов, прозрачную процедуру оценки его компетенций и в случае одобрения заявки — комплексную систему сопровождения уже в России».

В пресс-службе уточнили, что сервис работает как единое окно — рассматривает заявки, проверяет, соответствует ли иностранный гражданин критериям программы, а также сопровождает его при переезде. Главные критерии — «наличие востребованных компетенций» и «уважение к традиционным российским ценностям», отметили в АСИ.

23 марта сообщалось, что в 2025 году значительно сократилось количество иностранцев, получивших российское гражданство.

2 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Согласно документу, с 15 апреля 2026 года иностранцы могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере или учебе. Также это могут сделать иностранные граждане, которые внесли вклад в развитие общества, экономики и обеспечение обороноспособности России.

Ранее потомок Екатерины II решил заняться связанным с искусством бизнесом в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!