В мексиканском зоопарке игрушка заменила мать детенышу обезьяны

Детеныша обезьяны по кличке Юдзи из зоопарка Гвадалахары в Мексике оставила мать, после чего родителя заменили плюшевой игрушкой. Об этом сообщает газета El Universal.

«История отвергнутой японской обезьянки по кличке Панч, ставшая вирусной благодаря тому, как она прячется в чучеле шимпанзе, вновь повторилась в Мексике. Теперь аналогичный случай получил широкую огласку в зоопарке Гвадалахары», — пишет издание.

Однако по словам ветеринаров, инстинкт Юдзи обнимать свою мягкую компаньонку — это возрастная необходимость, а не просто поведенческая черта.

«Маленькие обезьянки цепляются [за мать], и в таком возрасте вся их безопасность исходит от матери. Так что ее отсутствие мы заменяем мягкой игрушкой... Это абсолютно естественное поведение для него», — рассказал сотрудник зоопарка.

До этого в Колумбии спасли детеныша редкого вида обезьян — белоногого тамарина, найденного в одиночестве на дороге. Сейчас животное проходит реабилитацию и не расстается с игрушечным слоном, заменяющим ему мать, как это делала ставшая популярной обезьянка по кличке Панч.

