Американцам предрекли возможное поражение в войне с Россией

Американский стратегический исследовательский центр RAND подготовил доклад, в котором указал, что США могут проиграть в потенциальной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает CNBC.

Эксперты пишут, что по темпам модернизации вооруженные силы США проигрывают двум главным соперникам — России и Китаю. Также, по их словам, американская армия «недостаточно натренирована и подготовлена».

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Помимо этого, аналитики заключают, что российские и китайские вооруженные силы развились настолько, что могут одержать победу над американскими «в определенных ситуациях».

«Оценки в этом докладе показывают, что силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну... несмотря на то, что они превосходят китайские вооруженные силы в соотношении 2,7 к 1 и российские — 6 к 1», — пишут эксперты RAND.

Телеканал указывает, что попытался связаться с Пентагоном, однако ведомство не смогло оперативно прокомментировать информацию. Тем не менее, отмечает CNBC, доклад центра RAND был частично профинансирован министерством обороны, так что, вероятно, «они знакомы с его содержанием».

Ранее в Совфеде пообещали создать «мощное оружие» при выходе США из ДРСМД.