Генштаб России заявил о полном освобождении Сирии от ИГ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину», — сказал генерал.

Реклама

Герасимов рассказал, что 6 декабря войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Они освободили населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединившись с правительственными войсками, которые совершали наступление с юга.

«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует», — заключил глава Генштаба.

Ранее в Минобороны посчитали «норму» ударов по ИГ России и США.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.