Депутат Госдумы заявил о наличии у КНДР ракеты, способной достичь США

КНДР обладает межконтинентальной баллистической ракетой, способной достичь любого континента, в том числе территории США, заявил член делегации Госдумы России Виталий Пашин по возвращении из Северной Кореи, передает «Интерфакс».

«Они сказали: что у них есть ракета, которая может достичь любого континента, любой точки США», — сказал он.

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По словам депутата, в КНДР считают важным «вести с американцами переговоры на равных», как «ядерная держава».

Ранее Виталий Пашин заявил, что власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров в целях обеспечения мира на Корейском полуострове.