Волкер назвал срок возобновления активных военных действий в Донбассе

По словам специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, надежды на мир на востоке Украины столь неустойчивы, что с большой вероятностью возобновления активных боевых действий стоит ждать в течение года, передает Politico.

«Я бы сказал, вероятность — не менее 80%. Есть шанс, что ничего не будет, но наиболее вероятный сценарий, что все продолжится», — сказал он.

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Он подчеркнул, что на Украине погибли тысячи человек в результате боевых действий на востоке страны.

Ранее сообщалось, что Волкер назвал встречу свою последнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад».