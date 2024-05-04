Бойца ВСУ застрелили сослуживцы за съемку позиций

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был застрелен сослуживцами военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел съемку военных позиций. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, это случилось 2 мая рядом с лесополосой, где находятся позиции солдат ВСУ. В этом месте был замечен и задержан мужчина, фотографировавший месторасположение бойцов ВСУ. Во время проверки задержанный мужчина осуществил попытку скрыться на своей машине. Один из военных, задерживавших мужчину, выстрелил по машине из автомата и ранил задержанного, тот не выжил — скончался в больнице.

Позже стало известно, что погибший был военнослужащим ВСУ. Причины его действий выясняются. Возбуждено уголовное дело. Военному, который открыл огонь, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что штурмовики российской армии взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой народной республики.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.