Reuters: США занижают численность своих войск в Сирии

Реальное число американских военных в Сирии составляет 2 тысячи человек, сообщает Reuters.

Отмечается, что Пентагон в своих заявлениях сообщал о 500 военнослужащих на территории страны.

По данным источников агентства, Пентагон признал неточность, так как в своих заявлениях не учитывал численность сухопутных сил. В ведомстве намерены исправить свои данные.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США планируют не выводить войска из Сирии после разгрома боевиков и хотят учредить новую власть на севере страны.