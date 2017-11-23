WP: США хотят создать новый орган власти на севере Сирии

Власти США планируют создать новое местное управление на севере Сирии, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Сообщается, что «резкий отход США» из Сирии мог бы помочь сирийскому президенту Башару Асаду «завершить захват территории» страны и «гарантировать его политическое выживание».

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Газета заявляет, что такой вариант станет победой для Ирана, являющегося ближайшим союзником Сирии.

«Чтобы избежать такого результата официальные лица США заявили, что планируют поддерживать присутствие американских войск в северной Сирии, где американцы обучили и помогли SDF [Сирийские демократические силы, — «Газета.Ru»] в борьбе против «Исламского государства» (ИГ), и создать новое местное управление, кроме правительства Асада, в этих районах», — сообщает издание.

В сентябре сообщалось, что США вывели войска с одной из двух своих баз на юге Сирии в рамках договоренностей с Россией о формировании зоны деэскалации в провинции Дераа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.