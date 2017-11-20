США направили подводные дроны на поиск пропавшей аргентинской подлодки

ВМС США направили автономные подводные дроны на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается, один из запущенных аппаратов может в течение 30 часов осуществлять поиск на глубине до 1,5 тыс. метров на скорости 5,6 километра в час. Три других работают на глубине 100 метров со скоростью около 4,5 километров в час на протяжении 14 часов.

Ранее оператор спутниковой связи сообщил, что в последний раз получал сигналы с подлодки в день ее исчезновения.