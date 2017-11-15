Российские самолеты разбомбили боевиков в Сирии

Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 совершили авиаудары по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» в районе города Аль-Букемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГ в районе города Аль-Букемаль», — говорится в тексте сообщения.

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Сообщается, что целью ударов стали опорные пункты и скопления живой силы.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.