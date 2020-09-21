«Супер-пупер ракета»: что Россия «украла» у Обамы

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.

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«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» [бывший президент США Барак] Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — сказал Ефремов в интервью «Российской газете». Он обратил внимание, что Обама еще ходил в школу, когда СССР уже проводил эксперименты с гиперзвуком.

Двумя днями ранее Дональд Трамп заявил, что российское гиперзвуковое оружие было создано благодаря информации о подобных технологиях, полученной от администрации Обамы.

Таким образом президент США ответил на обвинения в свой адрес в раскрытии засекреченной информации. «Какое-то ничтожество говорит: «Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию». Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — заявил глава Белого дома на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Соединенные Штаты обладают настолько передовым оружием, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин «и все остальные будут нам завидовать», убежден Трамп. По его словам, они знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда.

Впрочем, американский президент отказался уточнить, о каком именно оружии идет речь. «Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком», — сказал глава государства.

В тот же день, когда было сделано это заявление, в России отмечали День оружейника.

По этому случаю президент России Владимир Путин констатировал, что впервые в новейшей истории РФ обладает самым совершенным оружием, которое может защитить страну от любых внешних посягательств.

Путин поздравил с праздником разработчиков и производителей лазерного комплекса «Пересвет», авиационной гиперзвуковой ракеты «Кинжал», морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем «Посейдон», крылатой ракеты неограниченного дальности «Буревестник», гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» и других видов оружия, поступающих на вооружение армии и флота РФ.

Дональд Трамп уже несколько раз говорил об уникальном оружии, которым располагает его страна. 10 сентября он рассказал о новых созданных в Соединенных Штатах системах вооружений, которых нет ни у кого. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — заявил президент.

По его словам, Вашингтон создает «отличное оружие», в том числе ядерное. За последние три с половиной года власти Соединенных Штатов потратили на армию $2,5 трлн и сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов «сильнее, чем когда-либо», констатировал глава государства. Он также отмечает, что ядерное оружие США «сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

Тем не менее, Вашингтон признает свое отставание от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Глава Пентагона Марк Эспер в декабре прошлого года заявил, что его страна оказалась в этой сфере «в роли догоняющего». По этой причине министр обороны объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов, к тому же на текущий год назначены летные испытания нескольких прототипов.

Президент России в то же время отметил, что появление у РФ гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других государств на ее сдерживание. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он констатировал, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.