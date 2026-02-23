Размер шрифта
Путин высказался о детях погибших военных

Путин: дети погибших героев — дети всей России
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Поддержка детей погибших героев — это дело всей страны, а не только внутрисемейный вопрос. Об этом на встрече с вдовами военных заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова передает журналист Павел Зарубин.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», — сказал российский лидер.

В День защитника Отечества президент встретился с вдовами российских спецназовцев. На ней президент заявил, что родина, которую защищали военные, всегда будет рядом с их вдовами.

Ранее в этот день Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память павших воинов.

Также глава государства вручил государственные награды военным.

23 февраля Россия отмечает праздник, который появился еще в 1918 году, в память о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). С началом специальной военной операции День защитника Отечества стал больше чем исторической датой, главные герои праздника теперь — наши современники, участники и ветераны СВО, наши близкие и друзья, соседи и коллеги. Сегодня это день уважения к их мужеству, чести и самоотверженности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
