Политолог предупредил об угрозе партизанской войны картелей против США

Ситуация в Мексике может перерасти в партизанскую войну картелей против США. Такое мнение выразил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, группировки могут бить дронами по американским военным и превратить приграничье в зону боевых действий.

«Нужно понимать, что на стороне картелей десятки, если не сотни тысяч бойцов. С вооружением у них все хорошо. И тут, конечно, вопрос к американцам — как они будут реагировать», — отметил Дудаков.

В мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG). После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывают дороги, жгут автомобили и грабят магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться, данных о пострадавших россиянах пока нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

