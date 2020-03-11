Лучший рост в НАТО: Франция совершила оружейный прорыв

За 2015-2019 год Франции удалось нарастить объем экспорта вооружений на 72% по сравнению с пятилетним периодом до этого, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation продала истребители Rafale в Египет, Индию и Катар. Судостроительный концерн Naval Group (в недавнем прошлом — DCNS) стал самым успешным экспортером военных кораблей в мире, если учитывать продажи подводных лодок в Бразилию и Индию, фрегатов в Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты и минно-тральных кораблей в Бельгию и Нидерланды.

В отчете SIPRI отмечается, что «экспорт вооружений Франции достиг самого высокого уровня за любой пятилетний период, начиная с 1990 года, и составляет 7,9% от общего объема мирового экспорта оружия в 2015–1919 годах».

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Исследователь SIPRI Диего Лопес да Силва добавляет: «Французская военная промышленность воспользовалась спросом на оружие в Египте (на который приходится 26% оборонного экспорта Франции), в Катаре и Индии (по 14% каждый)».

На фоне последних французских успехов целесообразно проанализировать, какие государства входили в число безусловных лидеров по экспорту вооружения в течение последних 5 лет.

Соединенные Штаты оставались крупнейшим экспортером основных вооружений в 2015–2019 годах, поставляя в денежном выражении на 76% больше оружия, чем Россия, занявшая второе место,

согласно новому исследованию SIPRI.

По словам Питера Веземана, старшего научного сотрудника SIPRI, на долю США в этом пятилетнем периоде приходилось около 35% всего мирового экспорта вооружений, что отчасти объясняется возросшим спросом на американские современные боевые и военно-транспортные военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и Тайване.

Исследования показали, что США предоставили оружие (системы противовоздушной обороны, бронированные машины, ракеты и спутники) за эти пять лет 96 странам, причем половина оружия направлялась на Ближний Восток.

В 2015-2019 годах основной экспорт вооружений России сократился на 18%. Франция увеличила экспорт оружия на 72%, что делает ее третьим по величине экспортером в мире. Экспорт оружия из Германии вырос на 17% (четвертое место).

По данным SIPRI, мировой экспорт вооружений увеличился почти на 6% в 2015–2019 годах по сравнению с 2010–2014 годами и возрос на 20% по сравнению с 2005–2009 годами.

Исследование показало, что экспорт оружия в страны, находящиеся в конфликте на Ближнем Востоке, увеличился в 2015-2019 годах на 61%. По сравнению с 2010-2014 годами Саудовская Аравия, страна, в которую США экспортировали больше всего оружия, была крупнейшим импортером вооружений в мире в 2015-2019 годах.

Импорт королевства увеличился на 130% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Бронетехника, учебно-тренировочные самолеты, ракеты и управляемые бомбы были в числе вооружений, приобретенных королевством.

Несмотря на попытки американского конгресса каким-то образом ограничить экспорт оружия в Саудовскую Аравию, поставки основных вооружений, включая 30 боевых самолетов, заказанных в 2011 году, продолжались и в 2019 году, поскольку США обеспечивали 73% оружейного импорта Саудовской Аравии.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп издал чрезвычайную декларацию, чтобы протолкнуть соглашение с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока на $8 млрд о поставках высокоточных бомб и связанных с ними компонентов. В июле он заявил, что блокирование продажи оружия Саудовской Аравии «ослабит глобальную конкурентоспособность Америки и нанесет ущерб важным отношениям, которые Соединенные Штаты поддерживают со своими союзниками и партнерами».

Экспорт вооружений США в Европу и Африку в 2015-2019 годах увеличился на 45% и 10% соответственно. Экспорт вооружений США в Азию и регион Океании сократился на 20% в результате сокращения экспорта вооружений в Индию, Пакистан, Сингапур, Южную Корею и Тайвань.

С 2018 года США экспортировали почти 100 основных видов оружия в международные организации, такие как ООН, Африканский союз и НАТО, говорится в отчете SIPRI, отмечая, что Россия не отправляла оружие этим организациям.

Среди 10 крупнейших экспортеров оружия за пределами Европы и Северной Америки Израиль и Южная Корея продемонстрировали наибольший рост экспорта ВВТ.

Израильский экспорт вооружений в 2015-2019 годах увеличился на 77% — и это рекорд для страны, согласно исследованию SIPRI. Южная Корея, показавшая 143-процентный рост за тот же период, увеличила число своих экспортных клиентов более чем в два раза.

«Одним из важнейших элементов в структуре французского экспорта оружия является продажа истребителей», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания,

наиболее востребованным продуктом в этой линейке является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Причем в Париже внимательно следят, чтобы боевая машина, которая совершила первый полет 4 июля 1986 года, постоянно оставалась на уровне мировых требований.

К примеру, в январе прошлого года правительство Франции подписало с Dassault Aviation контракт на €2 млрд ($2,3 млрд) на разработку истребителя Rafale в стандарте F4, который, как ожидается, будет готов к 2024 году, хотя некоторые функции новой боевой машины будут опробованы уже к 2022 году. Министр обороны Франции Флоренс Парли также подтвердила самолетостроительной компании, что она может продолжить производство последних 28 самолетов из 180, которые Dassault Aviation имеет в своих заказах.

Стандарт F4 включает доработку радара RBE2 с активной ФАР, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG (все оборудование произведено компанией Thales). Модернизация затронет также комплекс связи, дисплеи на шлемах пилотов. Машину оснастят новым блоком управления двигателем. Палубная версия («Рафаль-М») получит обновленную, всепогодную и более точную систему посадки на авианосцы.

Эти 28 самолетов будут иметь некоторые функциональные возможности версии F4 и будут поставлены военно-воздушным силам Франции, начиная с 2023 года.

Флоренс Парли объявила, что еще 30 самолетов по полному стандарту F4 будут заказаны в 2023 году для поставки между 2027 и 2030 годами, что приведет к тому, что французский флот истребителей Rafale достигнет численности в 210 боевых машин.

Истребитель будет также иметь новое оружие, в частности, ракету класса «воздух-воздух» разработки концерна MBDA типа Mica NG и модульное оружие класса «воздух-земля» AASM массой 1000 кг, а также сможет нести новые ракеты «Скальп». Стандарт F4 также будет оснащен многофункциональным оптронным модулем Talios производства компании Thales.

Rafale F4 будет обладать новыми повышенными возможностями для ведения сетевых войн.

«Мы сможем получать больше данных, улучшать нашу скорость передачи данных, разговаривать, получать информацию, в частности, благодаря спутниковой связи и программно-определяемому радио. Rafale F4 продвинется еще дальше в эру данных», — сказал Флоренс Парли на заводе Dassault в Мериньяке недалеко от Бордо.

«Стандарт F4 гарантирует, что Rafale останется на уровне истребителей мирового класса, чтобы наши военно-воздушные силы могли выполнять все свои боевые задачи с оптимальной эффективностью, будь то в коалиционных операциях или полностью независимо, как того требует французская политика ядерного сдерживания», — сказал генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье.

Как политики, так и лидеры оборонной промышленности Франции поняли, что без экспорта оружия они не могут позволить себе обеспечить собственные вооруженные силы страны самым инновационным и высокопроизводительным оружием. Кроме того, покупка оружия у Соединенных Штатов включает немало бюрократических процедур, в том числе требование получения разрешения конгресса США на все продажи вооружения иностранным армиям, что может задержать процесс закупки, а некоторые аналитики утверждают, что подобные действия могут сковать суверенитет Франции.

По словам экс-гендиректора Naval Group Эрве Гийу, в настоящее время «ни одна европейская страна не может поддерживать конкурентоспособность своей оборонной промышленности, основываясь только на своем внутреннем рынке».