«Жить невозможно»: Эрдоган отправил тысячи беженцев в Европу

Границу Турции с Европейским союзом пересекли более 76 тыс. мигрантов, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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«По состоянию на 09.55 [время совпадает с Москвой — «Газета.Ru»] число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 76358 человек», — написал турецкий чиновник на своей странице в Twitter.

Накануне вечером Сойлу сообщил о том, что Турцию покинули более 47 тыс. беженцев. Люди покидают страну через Эдирне — приграничный с Болгарией и Грецией город. По данным Международной организации по миграции, на границе с последней собралось как минимум 13 тыс. мигрантов.

Один из беженцев, 20-летний Мухаммед из Дамаска, отметил в комментарии Sputnik, что прожил в Турции три года. но сейчас он хочет получить европейское образование. «В Сирии я окончил лицей, но потом началась война, и я был вынужден начать зарабатывать деньги», — признался сириец.

Кроме того, в Турции есть мигранты и из Афганистана, где долгие годы США и войска НАТО воевали с запрещенным в России движением «Талибан» (организация запрещена в России). Как рассказал изданию 24-летний афганец, проживший в Турции год, он хочет покинуть страну, так как там «во всех отношениях сложно жить». «У сирийцев есть все, даже медкарты, и они могут обращаться в те больницы, в которые хотят. А нас не пускают. Моя жена осталась в Афганистане, но я уезжаю вынужденно. Здесь я работал на стройке», — сказал он.

27-летний Ашраф полтора года назад приехал в Турцию из Афганистана. Все это время молодой человек работал официантом на площади Таксим, пытаясь сводить концы с концами. Но теперь, по его словам, это стало невозможно. «Теперь в Турции все настолько подорожало, что жить здесь стало практически невозможно. К себе в страну я возвращаться не хочу, там ситуация тоже очень тяжелая. Поэтому я хочу уехать в Европу в надежде на лучшую жизнь», — объяснил он в комментарии Sputnik.

28 февраля агентство Reuters сообщило, что Анкара приняла решение открыть границы с Европой. Так турецкий чиновник рассказал агентству, что сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не останавливать сирийских беженцев, которые хотят покинуть Турцию.

Официально об этом решении стало известно на следующий день. Об этом сообщил сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV. «Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сказал он, обращаясь к европейским властям.

Он добавил, что турецкие власти «не будут закрывать свои двери». «Европейский союз должен держать свое слово», — подчеркнул Эрдоган, объясняя свое решение.

Вместе с тем, как передает Reuters со ссылкой на сообщение представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, местные власти пытаются остановить беженцев и уже не пропустили по меньшей мере 4 тыс. сирийских мигрантов. Отмечается, что греческая полиция противостоит беженцам при помощи слезоточивого газа, пытаясь остановить их.

Вместе с тем 28 февраля РИА «Новости» со ссылкой на очевидца, который побывал на одном из КПП на турецко-греческой границе, отметили, что там никого нет.

«Обычно сирийские беженцы приезжают из Стамбула на такси куда-нибудь поближе к КПП «Капыкуле» и оттуда уже направляются пешком к морю, чтобы нелегально переправиться на лодках в Грецию», — сказал собеседник агентства.

«Но сегодня у «Капыкуле» видно в основном журналистов», — добавил он. При этом агентство отмечает, что на видео и фото, которые были предоставлены, не видно каких-либо передвижений мигрантов, несмотря на заявления турецких властей, которые пожаловались на то, что не могут больше сдерживать беженцев.

Анкара приняла решение об открытии границ на фоне обострения ситуации в Сирии. С начала февраля обстановка стала накаляться в сирийской провинции Идлиб. Там регулярно проходят столкновения сирийский и турецкой армий. Так, как сообщила Турция, в ночь с четверга на пятницу был нанесен удар правительственными войсками Сирии. В результате этого там погибли более 30 турецких военных, что привело к ответным действиям Анкары.

Еще четыре года назад Турция и ЕС согласовали основные принципы урегулирования миграционного кризиса. В частности, европейские страны должны были оказывать финансовую помощь Анкаре.