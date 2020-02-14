Чужая война: Афганистан в цифрах

Апрельская революция 1978 года в Афганистане привела к вооруженным столкновениям с оппозиционными силами. Фактически в стране началась гражданская война.

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В декабре 1978 года в Москве между Советским Союзом и Афганистаном был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В последующем, ссылаясь на этот документ, афганское руководство неоднократно обращалось к советскому правительству с просьбами о вводе войск в Афганистан. В декабре 1979 года договор станет основанием для руководства Советского Союза при принятии решения на ввод войск в Афганистан.

Изначально не планировалось привлекать советские войска к участию в боевых действиях с оппозицией. Предполагалось, что советские соединения и части станут гарнизонами и возьмут под охрану важные районы и объекты, высвободив тем самым афганские войска для активных боевых действий против оппозиции, а также против возможного внешнего противника. Планировалось даже строительство городков для семей офицеров.

Поэтому нельзя согласиться с некоторыми исследователя войны 1979-1989 годов, называющими действия войск СССР в Афганистане вторжением, агрессией и оккупацией. Но ввод войск осуществлялся в страну, где практически шла гражданская война, и в результате медленного втягивания советских войск в боевые действия произошла эскалация боевых действий.

Мирный поход постепенно перерос в войну.

Афганская армия была слабо организованной и имела крайне низкую боеспособность. Поэтому основную тяжесть вооруженной борьбы с отря­дами вооруженной оппозиции в начале 1980-х годов несли на себе советские войска.

Они покинули страну 15 февраля 1989 года.

Боевой состав

Ввод советских войск в Афганистан осуществлялся на двух направлениях. Первый по маршруту: Термез — Кабул — Газни; второй: Кушка — Герат — Кандагар. На северо-востоке страны предполагалось ввести в Афганистан 860-й отдельный мотострелковый полк по маршруту: Ош — Памирский тракт — Хорог — Файзабад.

К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном был завершен. На территории Афганистана в полном составе сосредоточились две мотострелковых и одна воздушно-десантная дивизии, десантно-штурмовая бригада и два отдельных полка.

В течение первой половины 1980 года группировка советских войск была усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками. Общая численность советских войск достигла 81,8 тыс. человек (из них военнослужащих — 79,8 тыс.), в том числе в боевых частях Сухопутных войск и ВВС — 61,8 тыс. человек.

Боевой состав войск в Афганистане изменялся вплоть до 1986 года. Проводилось переформирование некоторых частей с целью повышения их боевых возможностей.

Как рассказал «Газете.Ru» генерал-майор Евгений Никитенко, служивший в 1985-1987 годах заместителем начальника оперативного отдела штаба 40-й армии, в разные годы численность ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистане варьировалась от 81,8 тыс. человек в 1980 году до 101,317 тыс. человек в 1988-м.

В результате окончательный состав контингента стал следующим: управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания, дивизий — 4; бригад — 5; отдельных полков — 4; отдельных батальонов охраны — 6; авиационных полков — 4; вертолетных полков — 3; бригада обеспечения; трубопроводная бригада; медицинские, ремонтные, строительные, квартирно-эксплуатационные и другие части и учреждения.

Максимальная численность советских войск в ДРА была в 1985 году — 109,5 тыс. человек (военнослужащих – 106 тыс.), в том числе в боевых частях — 73,6 тыс. человек.

Действия мятежников и антиправительственного подполья в Афганистане можно разделить на два этапа.

На первом этапе — с января 1980 года — мятежники вели боевые действия сравнительно крупными формированиями, нападая на мелкие гарнизоны афганских войск. Отряды оппозиции оказывали упорное сопротивление в открытых боях с советскими войсками.

Потерпев ряд чувствительных поражений от частей и соединений 40-й армии, моджахеды с мая 1980 года перешли к действиям небольших отрядов — по 80-100 человек и группами по 30-50 человек, что явилось началом второго этапа развития тактики действия вооруженной оппозиции.

Мятежники перешли к тактике совершения диверсий и террора, совершая нападения на одиночные машины и небольшие колонны советских и афганских войск с целью захвата оружия, боеприпасов и уничтожения военнослужащих.

Анализ потерь советских войск показывает, что именно в ходе диверсий мятежников погибла значительная часть военнослужащих СССР.

Согласно данным генерал-майора Евгения Никитенко, по годам потери среди личного состава 40-й армии распределились следующим образом:

1980 год: ранено в ходе боевых действий — 866 человек, убито в ходе боевых действий — 368 человек, ранено в результате диверсий — 70 человек, убито в результате диверсий — 78 человек; 1981 год: 732 — 344 — 637 – 329; 1982 год: 1574 — 563 — 1028 — 342; 1983 год: 849 — 271 — 858 — 311; 1984 год: 2043 — 837 — 962 — 354; 1985 год: 1921 — 955 — 852 — 374; 1986 год: 737 — 324 — 607 — 258; 1987 год: 540 — 240 — 729 — 274; 1988 год: 201 — 157 — 404 — 201; 1989 год: 27 — 12 — 29 — 14.

Потери советских войск от диверсионной деятельности мятежников распределялись следующим образом: при обстрелах колонн — 4,7% от общего количества боевых потерь; при обстрелах пунктов постоянной дислокации — 1,8%; при обстрелах сторожевых застав и постов — 6,2%; при подрывах на минах и фугасах — 6,9%.

Количество убитых и раненых советских военнослужащих находилось в прямой зависимости от количества проведенных боевых действий и составляли 0,8% убитыми и 1,5% ранеными от общей численности ОКСВ в первые годы пребывания советских войск в Афганистане, 1,2% убитыми и 3% ранеными в период максимальных потерь в 1984-85 гг. и 0,6% убитыми и 1,3% ранеными в 1987 году. В рассматриваемый период изменялся и численный состав ОКСВ, однако влияние количества боевых действий на потери было доминирующим

При реализации разведывательных данных происходило 2,5% от общего числа боевых потерь; при проведении засад — 12,5%; умерли от боевых ран — 20,7%.

При этом основные потери были получены при ведении боевых действий в зеленой зоне; от огня снайперов; в результате огневого воздействия из кишлачной зоны; от обстрелов при выдвижении подразделений в районы боевых действий; в результате подрывов на минах и фугасах; при выставлении подразделений и нахождении их при блокировании местности; в результате огня из засад при снятии блоков; при высадке тактических воздушных десантов; в результате потерь вертолетов и самолетов от ПВО противника; в ходе действий подразделений специального назначения при досмотре караванов; при выставлении засад; в ходе налетов на исламские комитеты и крепости.

Афганская оппозиция для восполнения потерь продолжала получать помощь и поддержку от своих зарубежных спонсоров, прежде всего США, Китая, монархий Персидского залива. Так, по данным Никитенко, если в 1984 году было обнаружено 517 караванов с боеприпасами, продовольствием и медикаментами, из них уничтожено и нанесено поражение 278 (54%), то в течение 1985 года вскрыто движение 1802 караванов, из них уничтожено и нанесено поражение 1356 (75%). В 1986 году уничтожено 456 караванов мятежников, в 1987 — 565, в 1988 — 392, в 1989 — 16 караванов.

Охрана объектов

Задачи по охране объектов ОКСВ пришлось выполнять с первого дня пребывания в ДРА. Однако только в 1981 году охрана объектов и коммуникаций начала складываться в достаточно стройную систему.

Всего в Афганистане была создана 21 режимная зона. Главная роль в охране всех объектов в системе режимных зон и, особенно, важнейших коммуникаций принадлежала советским войскам, для чего привлекались специально созданные для этой цели батальоны охраны, мотострелковые, воздушно-десантные и другие подразделения.

В полках и дивизиях 40-й армии на эти цели выделились весьма значительные силы и средства, рассказал «Газете.Ru» полковник Николай Киселев, служивший в 1985-1987 годах начальником штаба 1358-го отдельного батальона охраны городе Газни.

К примеру, только в 201-й мсд (г. Кундуз) количество сторожевых застав в режимных зонах составляло 114 единиц, сторожевых постов – 15. Для обеспечения их функционирования было выделено 2976 солдат и офицеров, а также соответствующее вооружение и военная техника: минометов — 22, ствольной артиллерии — 72, танков — 43, РСЗО БМ-21 — 9, БТР (БМП) — 213.

Поскольку из-за недостатка сил и средств все дороги в Афганистане взять под охрану было невозможно, советские войска сосредоточили основные усилия на важнейших магистралях, по которым шел основной поток грузов. Эти магистрали охранялись постоянными сторожевыми заставами. Для охраны дорог было выставлено 326 сторожевых застав и 84 сторожевых поста, на которых несли службу 7758 человек.

Кроме того, еще 224 заставы выполняли двойную задачу — охраняли как дороги, так и режимные зоны.

Только за май 1984 года в результате нападений на посты охраны, расположенные на дорогах, было убито 6 и ранено 26 человек. На посту № 12 180-го мсп 108-й мсд, охранявшем участок дороги Кабул — Джелалабад, 25 мая 1981 года в результате внезапного огневого нападения противника в течение нескольких минут было убито 5 человек.

Санитарные потери

Для войны в Афганистане был характерен высокий удельный вес боевых потерь от диверсий противника — 73,08% от безвозвратных потерь и около 30% всех боевых санитарных потерь. Масштабы и нарастание интенсивности «минной» войны оказали существенное влияние на величину и на структуру боевых санитарных потерь.

Из-за интенсивности «минной» войны произошло изменение в соотношение пулевых и осколочных ранений.

Как рассказал «Газете.Ru» генерал-майор медицинской службы Юрий Немытин, служивший в 1985-1987 годах начальником 650-го военного госпиталя в Кабуле, если в 1980 году соотношение пулевых и осколочных ранений составляло 1,67:1, а в 1982 году — 1,2:1, то уже в последующие годы они составили 0,47:1 (1986), 0,36:1 (1987), 0,44:1 (1988).

Это привело к качественному изменению санитарных потерь. Прежде всего это касается увеличения тяжести поражений. Если в первые три года удельный вес тяжелых ранений колебался от 23,1 до 39,9%, то в 1983, 1984, 1985 и 1986 годах, когда противником стали активно применяться минно-взрывные устройства, он составил соответственно 48,4; 53; 55,7 и 56,1%.

Безвозвратные людские потери (убито, погибло в катастрофах, в результате происшествий и несчастных случаев) советских войск составили 11,25 тыс. человек. При этом органы управления, соединения и части Советской Армии потеряли 10,692 тыс. человек, подразделения КГБ — 510 человек, формирования МВД СССР — 28 человек, другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Министерство строительства и др.) — 20 человек.

За этот же период пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих.

Санитарные потери Вооруженных Сил СССР вместе с Пограничными и Внутренними войсками составили 469 685 чел.; раненых, контуженых, с травмами — 53,753 тыс. (11,44%); больных — 415,932 тыс. (88,56%).

Санитарные потери военнослужащих 40А за 1980-1988 годы составили 443 475 человек: больными — 390 922 (88,15%), от огнестрельных ранений — 28 825 (6,52%) и травм — 23 728 (5,35%) человек. При этом боевые санитарные потери составили всего 7,49% от общего количества санитарных потерь.

В целом за период войны в Афганистане санитарные потери больными составили 88,15%, в том числе 63,5% — инфекционные заболевания. Пораженных с ранениями и травмами среди всех санитарных потерь было 11,85%. Санитарные потери 40-й армии за год составляли в среднем около 60% к численности ее личного состава.

Как рассказал генерал-майор медицинской службы Юрий Немытин, среди санитарных потерь больными преобладали инфекционные больные (72,04%). В структуре этих больных группа с кишечными инфекциями занимала около 70%, в том числе около 55% — с вирусным гепатитом и тифопаратифозными заболеваниями. По сравнению с Великой Отечественной войной санитарные потери в Афганистане от инфекционных болезней в структуре санитарных потерь больными были больше в 2,8 раза (72,04% против 26,86%).

По данным Юрия Немытина,

широкое применение минно-взрывных устройств привело к качественным изменениям боевых санитарных потерь: удельный вес осколочных ранений увеличился с 37,9% (1980) до 73,6% (1987 год), а удельный вес тяжелых ранений возрос с 23,1 до 56,1%.

Соотношение боевых санитарных и безвозвратных потерь в целом за всю войну составило 3,7:1 (33 218 и 8 984 чел. соответственно).

Соотношение небоевых потерь от ранений и травм к безвозвратным 11,3:1 (19 335 и 1 703 чел. соответственно).

Соотношение боевых и небоевых санитарных потерь за всю войну составило: от ранений и травм — 1,72:1, от огнестрельных ранений — 5,94:1, от травм — 0,56:1.

Боевые санитарные потери соединений и частей за год колебались в значительных пределах — от 1,78% (5-я мсд, 1980 год) до 35,3% (345-й опдп, 1986 год).

Первая медицинская помощь оказывалась в 11,2% случаев в порядке само- и взаимопомощи, в 56,4% — санитарами-стрелками и санитарными инструкторами, в 8,4% — фельдшерами и в 18% — врачами (основными мероприятиями первой медицинской помощи являлись введение обезболивающих средств (78,2%) и наложение асептической повязки (70,5%).

Доврачебная помощь в ходе проведенных боевых операций была оказана в среднем 8,4% раненых. Однако в отдельных операциях этот показатель достигал 15-20%. Столь низкий процент доврачебной помощи объясняется только тем, что основная масса раненых (73-100%) эвакуировалась вертолетами на этапы квалифицированной медицинской помощи непосредственно с поля боя после оказания им первой медицинской помощи.

Первая врачебная помощь оказывалась в среднем 18% раненых.